Происшествия

Тюменцы сели на пять суток за пранк с похищением

15 ноября 2025 в 11:58
Случай произошел во дворе жилого дома на улице Московский тракт

Случай произошел во дворе жилого дома на улице Московский тракт

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени пятеро жителей в возрасте от 19 до 25 лет арестованы на пять суток за инсценировку похищения человека. Молодые люди в камуфляже и масках насильно затолкали приятеля в багажник автомобиля на улице Московский тракт, что напугало очевидцев и привлекло внимание полиции. Об этом рассказывают в группе «ВКонтакте» «Тюмень».

«В полицию поступило несколько сообщений от тюменцев, которые пояснили, что во дворе одного из домов, расположенном по улице Московский тракт неизвестные в камуфлированной одежде и масках с силой затолкали молодого человека в легковой автомобиль и уехали. На допросе пятеро молодых людей в возрасте от 19 до 25 лет рассказали, что похищения в действительности не было, а свои действия объяснили розыгрышем приятеля», — пишут в посте.

Трое молодых людей, находившихся в автомобиле УАЗ, заблокировали машину своего знакомого. Они вытащили его из салона и поместили в багажник. Пятый участник этого действия снимал все происходящее на видео.

Пранкеры не объяснили причину своего поступка, но позже признали, что их действия напугали жителей города. В результате пятерых участников розыгрыша привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство. Стражи порядка оперативно установили личности всех участников и задержали их по месту жительства.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Горнослинкино Уватского района (Тюменская область) во время пьяных посиделок мужчина выстрелил приятелю в грудь из ружья, припомнив старую обиду. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления СКР.

Комментарии (1)
  • Армавирец.
    15 ноября 2025 12:21
    Ну хоть в список экстремистов и террористов не внесли.
