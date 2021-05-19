19 мая 2021

Названы новые сроки запуска трамвая до Верхней Пышмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактический рейд ГИБДД. Магнитогорск, трамвай, медицинская маска
Добираться до столицы региона будет быстрее Фото:

В Екатеринбурге подписали концессионное соглашение о создании трамвайной линии до Верхней Пышмы. Размер инвестиций в проект составит 1,9 млрд рублей. Его запустят в третьем квартале 2021 года, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики правительства Свердловской области.

«Подписи под документом поставили министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков и генеральный директор компании „Верхнепышминский трамвай“ (входит в группу „Мовиста Регионы“) Максим Коготков», — сообщили в ДИП. На церемонии присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа. Инвестор обещает построить проект в течение года. Сообщается, что время пути между Екатеринбургом и Верхней Пышмой на трамвае составит 20-30 минут.

«Это очень важный для развития Верхней Пышмы и Екатеринбургской агломерации проект. Важный для тысяч жителей, которые достаточно скоро получат возможность удобнее добираться до города-спутника столицы Урала», — отметил Куйвашев.

Ранее URA.RU сообщало, что строительство трамвайной ветки Екатеринбург — Верхняя Пышма затягивается. предполагалось, что оно завершится летом 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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