Названы новые сроки запуска трамвая до Верхней Пышмы

Добираться до столицы региона будет быстрее Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге подписали концессионное соглашение о создании трамвайной линии до Верхней Пышмы. Размер инвестиций в проект составит 1,9 млрд рублей. Его запустят в третьем квартале 2021 года, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики правительства Свердловской области.

«Подписи под документом поставили министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков и генеральный директор компании „Верхнепышминский трамвай“ (входит в группу „Мовиста Регионы“) Максим Коготков», — сообщили в ДИП. На церемонии присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа. Инвестор обещает построить проект в течение года. Сообщается, что время пути между Екатеринбургом и Верхней Пышмой на трамвае составит 20-30 минут.

«Это очень важный для развития Верхней Пышмы и Екатеринбургской агломерации проект. Важный для тысяч жителей, которые достаточно скоро получат возможность удобнее добираться до города-спутника столицы Урала», — отметил Куйвашев.

Ранее URA.RU сообщало, что строительство трамвайной ветки Екатеринбург — Верхняя Пышма затягивается. предполагалось, что оно завершится летом 2021 года.