Путин отреагировал на разгром российских памятников за границей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир на экране
Путин велел начать системную работу, чтобы остановить «промывку мозгов» у российской молодежи Фото:

Президент РФ Владимир Путин заявил, что разрушение советских памятников за рубежом является результатом «агрессивной антироссийский пропаганды». Глава государства призвал российские дипломатические миссии заботиться о состоянии и защите советских памятников в других странах.

«Долгие годы агрессивной антироссийский пропаганды, распространения откровенной лжи в таких странах, где это происходит, не могли пройти бесследно. Вот этот вирус беспамятства поражает и делает своей жертвой, прежде всего, молодых людей», — заявил Путин на заседании российского организационного комитета «Победа», трансляция которого велась на телеканале «Россия — 1».

Путин обратил внимание, что в России молодым людям тоже «промывают мозги» так, что они «начинают поклоняться тем, кто убивал их дедов и прадедов». Президент призвал начать системную и кропотливую работу, чтобы остановить развитие такой ситуации.

Недавно Россия объявила пятерых сотрудников посольства Польши в России персонами нон грата. В МИД подчеркнули, что Варшава сознательно предпринимает действия, направленные на разрушение отношений, и напомнили о борьбе Польши с советскими памятниками и желании переписать историю.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...