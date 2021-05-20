Путин отреагировал на разгром российских памятников за границей

Путин велел начать системную работу, чтобы остановить «промывку мозгов» у российской молодежи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин заявил, что разрушение советских памятников за рубежом является результатом «агрессивной антироссийский пропаганды». Глава государства призвал российские дипломатические миссии заботиться о состоянии и защите советских памятников в других странах.

«Долгие годы агрессивной антироссийский пропаганды, распространения откровенной лжи в таких странах, где это происходит, не могли пройти бесследно. Вот этот вирус беспамятства поражает и делает своей жертвой, прежде всего, молодых людей», — заявил Путин на заседании российского организационного комитета «Победа», трансляция которого велась на телеканале «Россия — 1».

Путин обратил внимание, что в России молодым людям тоже «промывают мозги» так, что они «начинают поклоняться тем, кто убивал их дедов и прадедов». Президент призвал начать системную и кропотливую работу, чтобы остановить развитие такой ситуации.

Недавно Россия объявила пятерых сотрудников посольства Польши в России персонами нон грата. В МИД подчеркнули, что Варшава сознательно предпринимает действия, направленные на разрушение отношений, и напомнили о борьбе Польши с советскими памятниками и желании переписать историю.