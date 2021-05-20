Курганского депутата затравили за слова о пенсионной реформе

Глава курганских единороссов Александр Ильтяков подвергся нападкам в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков столкнулся с проблемой. Его слова, вырванные из контекста часовой речи про пенсионную реформу, сказанные еще в феврале, появились в соцсетях, где подверглись критике. Против травли депутата выступили пенсионеры. О письме, которое они готовят в поддержку Ильтякова, URA.RU рассказал член городского совета ветеранов Александр Мазеин.

«Ильтяков на встречах с избирателями вместо власти ведет просветительскую работу о пенсионной реформе. Объясняет, что стабильность пенсионной системы зависит от многих показателей, в том числе от „периода дожития“. Некоторые это объяснение не улавливают либо переворачивают его и вводят в заблуждение. Мы против этого», — рассказал URA.RU Мазеин. С его слов, обращение готовится к Пенсионному фонду и областному правительству, чтобы власти разъясняли людям нюансы реформы.

Критике подверглось высказывание Ильтякова: «Человек дожил до пенсии — это страховой случай. Ты уже перешагнул тот порог, который тебе отмерен прожить: 60-65 лет. 50% не должны вообще доживать. Так устроена пенсионная система — это математически все высчитывается».

Депутат Госдумы в разговоре с URA.RU подтвердил, что недавно в соцсетях появились выдержки из его речи, после чего началась травля. «Пишут в Instagram, оскорбляют. Я пишу им, что смысл всей речь был другой. Звонил некоторым людям, объяснял, в связи с чем так говорил. Когда узнал, что ветераны решили вступиться, аж комок к горлу подкатил. Низкий им поклон», — сказал Ильтяков.

Депутат сейчас ездит по районам с отчетом. Сказал, что всегда готов к диалогу. Ильтяков примет на участие в предварительном голосовании «Единой России» перед выборами в Госдуму. Он заявился по одномандатному округу. Праймериз пройдут в последнюю неделю мая через портал госуслуг.

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