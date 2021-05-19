19 мая 2021

Из Челябинска открывают прямые авиарейсы на Кипр

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный аэропорт Челябинск им. И.В. Курчатова. Челябинск, стойки регистрации, аэропорт игорь курчатов
Из Челябинска можно будет по пятницам улететь на Кипр Фото:

Лоукостер «Победа», который входит в Группу «Аэрофлот», открыл продажу билетов на новые рейсы в Ларнаку (Кипр) из аэропорта Челябинска. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«Полётная программа начнётся 18 июня, рейсы запланированы до конца сентября. Они будут выполняться один раз в неделю, по пятницам», — указано на сайте «Победы».

По данным авиакомпании, Челябинск стал пятым городом России, откуда открыты прямые рейсы на Кипр этим летом. Авиаперелеты в Ларнаку также совершаются из Перми, Екатеринбурга, Казани и Москвы.

Ранее сообщалось, что челябинский аэропорт сменил расписание на летнее. С 28 марта открываются регулярные рейсы на побережье Черного моря и в Краснодар, а также Махачкалу, Минводы, Ростов-на-Дону, Симферополь и Калининград. Кроме того, с 25 мая возобновляются международные авиаперелеты из международных аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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