Челябинцы смогут улететь за границу напрямую

Россия открывает для международных перелетов еще пять городов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россия открывает для международных перелетов еще пять аэропортов. Среди них — воздушные гавани Челябинска и Магнитогорска. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по предупреждению распространения коронавируса.

«С 25 мая возобновляются международные авиаперелеты из международных аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что челябинский аэропорт сменил расписание. С 28 марта открываются регулярные рейсы на побережье Черного моря и в Краснодар, а также Махачкалу, Минводы и Ростов-на-Дону. Кроме того, улететь прямым рейсом можно будет в Симферополь и Калининград.