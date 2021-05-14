14 мая 2021

Челябинцы смогут улететь за границу напрямую

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Челябинск, аэропорт челябинск
Россия открывает для международных перелетов еще пять городов Фото:

Россия открывает для международных перелетов еще пять аэропортов. Среди них — воздушные гавани Челябинска и Магнитогорска. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по предупреждению распространения коронавируса.

«С 25 мая возобновляются международные авиаперелеты из международных аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что челябинский аэропорт сменил расписание. С 28 марта открываются регулярные рейсы на побережье Черного моря и в Краснодар, а также Махачкалу, Минводы и Ростов-на-Дону. Кроме того, улететь прямым рейсом можно будет в Симферополь и Калининград.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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