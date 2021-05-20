Хинштейн: чиновницы Минпромторга похитили полмиллиарда рублей

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Заседание президиума генерального совета политической партии «Единая Россия». Москва, хинштейн александр, портрет
Александр Хинштейн рассказал подробности о задержании чиновниц Минпромторга Фото:

Задержанные чиновницы Минпромторга Ольга Покидышева и Ольга Колотилова могли похитить около полумиллиарда рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн со ссылкой на источники.

«Чиновники обвиняются в хищении почти 0,5 млрд руб. Средства были похищены путём „виртуальной“ закупки медикаментов», — написал Хинштейн в telegram-канале. Он отметил, что в действительности закупки лекарств не производились.

Покидышеву и Колотилову задержали днем 20 мая. Следственный комитет РФ подал в суд ходатайство об аресте.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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