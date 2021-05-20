Хинштейн: чиновницы Минпромторга похитили полмиллиарда рублей

Задержанные чиновницы Минпромторга Ольга Покидышева и Ольга Колотилова могли похитить около полумиллиарда рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн со ссылкой на источники.
«Чиновники обвиняются в хищении почти 0,5 млрд руб. Средства были похищены путём „виртуальной“ закупки медикаментов», — написал Хинштейн в telegram-канале. Он отметил, что в действительности закупки лекарств не производились.
Покидышеву и Колотилову задержали днем 20 мая. Следственный комитет РФ подал в суд ходатайство об аресте.
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