Рабочие фабрики Nestle в Перми подали в суд на работодателя

Сотрудники фабрики недовольны своими зарплатами Фото: Василий Заболотных © URA.RU

В Перми члены первичной профсоюзной организации фабрики «Nestle Россия» подали в суд на работодателя. Информация отражена на сайте Свердловского районного суда, куда поступило дело. На странице профсоюза во «Вконтакте» говорится, что рабочие фабрики добиваются пересмотра индексации зарплат.

Истцом по делу выступает Татьяна Воробьева, а ее коллеги — Сергей Спицын, Сергей Трутнев и Светлана Кузьминых (последняя является председателем «первички») — заявлены в качестве представителей истца. Ответчиками по делу являются филиал ООО «Nestle Россия» в Перми, а также Госинспекция труда края, центры занятости населения Свердловского и Ленинского районов и Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения.

В апреле профсоюз обратился с жалобой в Гострудинспекцию края из-за разной индексации зарплат работникам филиалов «Nestle» и CPW (Сириал Партнерс Рус, дочерняя структура «Nestle») в Перми. Ведомство провело проверку, но ее итоги не устроили профсоюз фабрики. В пресс-службе «Nestle Россия» URA.RU сообщили, что предоставят комментарий позже.

Профсоюз фабрики вступил в конфликт с руководством предприятия в начале этого года. Помимо пересмотра индексации зарплат рабочие добиваются изменения рабочего графика. Они неоднократно встречались с руководителями компании, но прийти к компромиссу в этом вопросе сторонам не удалось.