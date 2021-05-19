19 мая 2021

В полиции рассказали о ЧП с пистолетом в челябинской гимназии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Съемки фильма «Блеф». Екатеринбург, сотовый телефон, пм, пистолет макарова, золотой пистолет
Попытка сделать селфи с пистолетом вызывала переполох в челябинской гимназии (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Массовое убийство в казанской школе

Ученица гимназии №23 Челябинска хотела сделать фото с пневматическим пистолетом. Это и вызвало переполох среди школьников и их родителей, вызвавших 20 мая полицию, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В полицию Челябинска обратилась местная жительница, сообщившая, что в одной из гимназий города ее дочь увидела ученицу, в руках которой находился предмет похожий на пистолет, — пояснили URA.RU в полицейском главке региона. — В образовательную организацию незамедлительно были направлены сотрудники полиции».

По предварительным данным, шестиклассница обратилась к охраннику гимназии с просьбой сделать фотографию на память с имеющимся у него личным пневматическим пистолетом. «В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством» — уточнили в пресс-службе. В дирекции гимназии от комментариев отказались.

В гимназию приехали не только сотрудники полиции, но и Росгвардии. Эвакуации учеников не проводили. Уже к вечеру полицейские машины уехали. После событий в Казани, где бывший выпускник устроил массовый расстрел, во всех школах России проводятся проверки.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...