В полиции рассказали о ЧП с пистолетом в челябинской гимназии

Попытка сделать селфи с пистолетом вызывала переполох в челябинской гимназии (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Массовое убийство в казанской школе

Ученица гимназии №23 Челябинска хотела сделать фото с пневматическим пистолетом. Это и вызвало переполох среди школьников и их родителей, вызвавших 20 мая полицию, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В полицию Челябинска обратилась местная жительница, сообщившая, что в одной из гимназий города ее дочь увидела ученицу, в руках которой находился предмет похожий на пистолет, — пояснили URA.RU в полицейском главке региона. — В образовательную организацию незамедлительно были направлены сотрудники полиции».

По предварительным данным, шестиклассница обратилась к охраннику гимназии с просьбой сделать фотографию на память с имеющимся у него личным пневматическим пистолетом. «В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством» — уточнили в пресс-службе. В дирекции гимназии от комментариев отказались.

В гимназию приехали не только сотрудники полиции, но и Росгвардии. Эвакуации учеников не проводили. Уже к вечеру полицейские машины уехали. После событий в Казани, где бывший выпускник устроил массовый расстрел, во всех школах России проводятся проверки.