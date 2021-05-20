Депутаты ответили Жириновскому на слова об уродах в их партиях

Депутаты Госдумы Геннадий Зюганов (КПРФ), Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») и Алексей Балыбердин («Единая Россия») резко ответили на слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского об уродах в главных партиях страны. Свое мнение о фразе Жириновского они высказали в беседе с URA.RU.
Ранее Владимир Жириновский назвал уродами членов партий КПРФ, «Единая Россия» и «Справедливая Россия — За правду». Он выразил мнение, что те депутаты, которые были в ЛДПР, но затем ушли в другие партии, работают в разы лучше, чем остальные. Также лидер либерал-демократов обвинил партии Госдумы в плагиате инициатив ЛДПР.
«Я эту грязь не хочу комментировать. Звоните другим, [чтобы] Жириновского всякую больную чушь комментировать», — высказался в разговоре с URA.RU Зюганов.
«Весна уже заканчивается, но Владимир Вольфович продолжает блистать такими рассказами. То он с трибуны при отчете правительства рассказывает, как его обманул мэр Сочи и заставил платить за стол, а теперь обзывает и называет уродами членов других партий. Ближе к лету может быть полегчает», — сообщил URA.RU депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин.
«Комментировать высказывания Владимира Вольфовича — это дело не благодарное, потому что у него очень часто достаточно резкие высказывания появляются. Что касается превосходной школы ЛДПР и превосходства депутатов от ЛДПР в чем-либо над другими депутатами, если бы это было так на самом деле, то партия ЛДПР занимала бы большинство, в том числе и в Госдуме», — отметил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Алексей Балыбердин.
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