20 мая 2021
19 мая 2021

Умер исполнительный директор аэропорта Кольцово

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кольцово подтвердили смерть Алексея Пискунова Фото:

Исполнительный директор екатеринбургского аэропорта Кольцово Алексей Пискунов умер после продолжительной болезни. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Кольцово.

«Да, действительно. Мы подтверждаем, что Алексей Пискунов скончался», — сообщил URA.RU директор по стратегическим коммуникациям Кольцово Андрей Клименских. Пискунов скончался вечером 20 мая. О дате и времени прощания с ним станет известно позднее.

Пискунову был 61 год. Он окончил Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков им. А. А. Новикова. С 2003 года работал в аэропорту Толмачево (Новосибирск). В Кольцово пришел в 2008 году на должность первого заместителя гендиректора. Позже стал исполнительным директором.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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