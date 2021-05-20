Умер исполнительный директор аэропорта Кольцово

В Кольцово подтвердили смерть Алексея Пискунова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Исполнительный директор екатеринбургского аэропорта Кольцово Алексей Пискунов умер после продолжительной болезни. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Кольцово.

«Да, действительно. Мы подтверждаем, что Алексей Пискунов скончался», — сообщил URA.RU директор по стратегическим коммуникациям Кольцово Андрей Клименских. Пискунов скончался вечером 20 мая. О дате и времени прощания с ним станет известно позднее.

Пискунову был 61 год. Он окончил Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков им. А. А. Новикова. С 2003 года работал в аэропорту Толмачево (Новосибирск). В Кольцово пришел в 2008 году на должность первого заместителя гендиректора. Позже стал исполнительным директором.