20 мая 2021
19 мая 2021

Транспортную компанию из ЯНАО уличили во взятке инспектору ДПС

© Служба новостей «URA.RU»
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Менеджер компании передала полицейскому 28 тысяч рублей (фото из архива) Фото:

Организация «ЯмалАвтотехцентр» в Пуровском районе (ЯНАО) дала взятку инспектору ДПС. Оба участника «сделки» попали под следствие, сообщает окружная прокуратура на официальном сайте.

«Менеджер транспортной компании… с целью беспрепятственного перевоза крупногабаритного груза по дорогам Пуровского района передала через посредника денежное вознаграждение должностному лицу ИДПС ОР ДПС ГИБДД ОМВД России по Пуровскому району», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Женщина дала сотруднику ДПС взятку в 28 тысяч рублей.

В отношении организации прокурор возбудил дело об административном правонарушении за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Компании «ЯмалАвтотехцентр» назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. В отношении инспектора возбуждено отдельное уголовное дело, оно уже направлено в суд.

Получить оперативный комментарий в компании «ЯмалАвтотехцентр» не удалось — на звонки агентства там не отвечают. В компанию направлен официальный запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что руководитель компании «СеверАвтоТранс» в Ноябрьске был задержан за подкуп должностного лица из подведомственного учреждения Росприроднадзора. Директор это сделал в интересах своей организации, чтобы получить нужные документы. Фирма оштрафована на один миллион рублей.

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