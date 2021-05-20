Транспортную компанию из ЯНАО уличили во взятке инспектору ДПС

Менеджер компании передала полицейскому 28 тысяч рублей (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Организация «ЯмалАвтотехцентр» в Пуровском районе (ЯНАО) дала взятку инспектору ДПС. Оба участника «сделки» попали под следствие, сообщает окружная прокуратура на официальном сайте.

«Менеджер транспортной компании… с целью беспрепятственного перевоза крупногабаритного груза по дорогам Пуровского района передала через посредника денежное вознаграждение должностному лицу ИДПС ОР ДПС ГИБДД ОМВД России по Пуровскому району», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Женщина дала сотруднику ДПС взятку в 28 тысяч рублей.

В отношении организации прокурор возбудил дело об административном правонарушении за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Компании «ЯмалАвтотехцентр» назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. В отношении инспектора возбуждено отдельное уголовное дело, оно уже направлено в суд.



Получить оперативный комментарий в компании «ЯмалАвтотехцентр» не удалось — на звонки агентства там не отвечают. В компанию направлен официальный запрос.

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