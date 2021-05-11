Главу промышленной компании в ЯНАО поймали на подкупе чиновника

«СеверАвтоТранс» заплатит штраф в 1 млн рублей за взятку Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Руководителя ООО «СеверАвтоТранс» в Ноябрьске (ЯНАО) поймали на подкупе должностного лица из подведомственного учреждения Росприроднадзора. Об этом сообщает пресс-служба на официальном сайте окружной прокуратуры.

«В период с 2019 г. по 2020 г. руководитель предприятия передал денежное вознаграждение должностному лицу ФГБУ „Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу“», — говорится в отчете на сайте ведомства. В прокуратуре отметили, что руководитель это сделал в интересах своей организации, чтобы получить акты о качественном выполнении работ по обезвреживанию нефтесодержащих отходов.

В отношении фирмы прокуратура возбудила административные дела. «СеверАвтоТранс» должен заплатить штрафы на сумму 1 млн рублей. «Уголовное дело о получении взятки направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в прокуратуре.

Компания «СеверАвтоТранс» занимается перевозкой грузов, обработкой, утилизацией и обезвреживанием промышленных отходов. Получить комментарий в фирме агентству не удалось — телефонные номера и почта в Сети не зарегистрированы. В ФГБУ «ЦЛАТИ по УрФО» направлен официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО на треть выросло число коррупционных преступлений. По сравнению с прошлым годом в округе пресекли в 3,5 раза больше коррупционных посягательств в крупном и особо крупном размере.