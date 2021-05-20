Во дворах Кургана начали прививать от коронавируса

В Курганской области более 90 тыс. человек поставили прививку от коронавируса Фото: Екатерина Сычкова

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Во дворы Кургана начали выезжать мобильные пункты вакцинации, где можно поставить прививку от коронавируса. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба областного правительства на своем сайте.

«Специалисты поликлиники №2 проводят вакцинацию жителей Кургана от COVID-19 во дворах многоквартирных домов», — рассказали в пресс-службе правительства. Во дворы по графику выезжает мобильный пункт, который обеспечен необходимым холодильным оборудованием. 21 мая вакцинация была запланирована во дворах на улице Пушкина, 27 и улице 1 Мая, 13.

В пресс-службе правительства региона отметили, что предварительная запись для такой вакцинации не требуется. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Перед введением вакцины медики проверяют состояние здоровья желающих привиться.

На 20 мая в регионе первый компонент вакцины поставили 90 165 человек, завершили вакцинацию 67 466 человек. В Курганской области поставить прививку от коронавируса можно в больницах, некоторых торговых центрах и МФЦ.