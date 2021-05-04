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30 апреля 2021

В торговом центре Кургана начали делать прививки от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый в Свердловской области пункт вакцинации против COVID-19 на территории торгового центра. Екатеринбург, медсестра, укол, прививка, медицинская сестра, вакцинация, covid19, коронавирус, вакцина от коронавируса, прививка от ковид
Поставить прививку от коронавируса теперь можно в торговом центре «Стрекоза» Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пункт вакцинирования от коронавируса открылся в торговом центре «Стрекоза» в Заозерном районе Кургана. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.

Поставить прививку от COVID может любой желающий на первом этаже торгового центра, напротив центрального входа. «Пункт вакцинации будет работать ежедневно, в том числе в выходные дни, с 12:00 до 17:00. Для прохождения вакцинации предварительная запись не требуется. Достаточно просто прийти на пункт с паспортом, СНИЛС и медицинским полисом», — сообщает пресс-служба главы региона.

Прививки будут делать медицинские работники поликлиники №1. Перед этим пациентов осматривают, измеряют температуру, сатурацию и давление. После вакцинации медработники наблюдают за пациентом в течение получаса.

«В ближайшее время мы планируем открытие еще нескольких подобных пунктов вакцинации в Кургане. В частности, решается вопрос по их открытию в МФЦ по улице Куйбышева и торговом центре „ГиперСити“», — сообщила главный внештатный врач-эпидемиолог Курганской области Оксана Сагайдак, слова которой приводит пресс-служба губернатора.

По данным областных властей, на днях в Курганскую область поступило 14600 доз вакцины «Спутник V». На сегодняшний день первую прививку от COVID поставили около 71 тысячи человек. Завершили процесс вакцинации, сделав вторую прививку, 47 тысяч человек.

Ранее URA.RU сообщало, что в апреле в Свердловской области также началась вакцинация от COVID в торговых центрах. В майские праздники пункты вакцинации также заработали в аэропорту Кольцово, на площадках у магазинов.

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