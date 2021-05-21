Илон Маск пообещал России завод Тesla

Бизнесмен Илон Маск анонсировал появление заводов Тesla в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России и странах СНГ могут появиться официальные заводы по производству электромобилей Тesla. Такой анонс сделал американский предприниматель Илон Маск по видеосвязи на российском форуме «Знания».

«Думаю, что мы скоро будем присутствовать в России, и Tesla скоро будет в России, это будет потрясающе. И также нужно смотреть более широко на Казахстан, страны СНГ, — заявил Маск. Бизнесмен также признался, что восхищается российскими технологиями и достижениями Советского Союза в области ракетостроения. В заключении Маск призвал российскую молодежь бороться за будущее.

Сейчас в России проходит трехдневный форум «Новое знание». В числе спикеров анонсированы глава МИД РФ Сергей Лавров, глава «Сбера» Герман Греф, мэр Москвы Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк и другие.

Ранее экономист Вячеслав Зайченко заявлял телеканалу 360, что Маск — один из самых успешных предпринимателей в мире, поскольку он постоянно находит новые технопроекты, инвесторов и партнеров. Однако автоэксперты не верят в популярность электромобилей в России. По их прогнозу, 2025 году их доля составит всего 1−2% от общего числа транспорта. Объясняют это как высокой стоимостью авто, так и отсутствием соответствующей инфраструктуры в РФ