От бензина Россия получает 70% налогов, поэтому отказаться от стандартных машин страна не может Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Россия, в отличие от Европы, не готова в ближайшие 10 лет отказаться от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями и перейти на электрокары. Гендиректор компании «Электромобили+» Олег Тимашев назвал URA.RU четыре причины, почему это невозможно.

«В России в бензине заложено 70% налогов. У государства большой доход от этого. Пока мы платим через бензин налоги, никакого перехода [на электромобили] не будет. В Европе минимальные цены на топливо заложены», — сказал Тимашев в беседе с URA.RU.

Второй причиной Тимашев назвал то, что большинство россиян не могут себе позволить электромобили, поскольку они дороже традиционных. В-третьих, в России нет развитой инфраструктуры для экологичных машин. И, наконец, в стране слишком большие расстояния между городами, в отличие от Европы. «Для поездок в другие города в Европе хватает расхода [батареи], а у нас — нет», — заключил автоэксперт.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен к 2035 году положить конец бензиновым машинам в королевстве. Закон, запрещающий продажи традиционных автомобилей, может вступить в силу в 2030 году. Им на смену придут электромобили. Аналогичный документ хотят утвердить Китай и Франция. В России в 2020 году спрос на машины с электродвигателем также вырос, передает RNS . Однако этого недостаточно, чтобы страна полностью оказалась от бензиновых транспортных средств, считает Олег Тимашев.