Акция по борьбе с нарушителями ПДД прошла в рамках недели безопасности фото: пресс-служба ОМВД России по Лабытнанги

«Смерть с косой» призвала водителей соблюдать Правила дорожного движения в Лабытнанги (ЯНАО). Однако автомобилисты не оценили креатив от сотрудников ДПС. О прошедшей акции сообщает пресс-служба ОМВД России по Лабытнанги на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Централизованной библиотечной системы города Лабытнанги установили на обочине 18-го км автодороги Салехард—Лабытнанги манекен „Смерть“, который призван напомнить водителям о соблюдении скоростного режима и уважительном отношении к участникам дорожного движения», — говорится в сообщении на странице ведомства в соцсети. В ГИБДД добавили, что многие автомобилисты старались притормозить возле персонажа.

По словам инспекторов, такие акции смогут привлечь внимание горожан. Но сами горожане не оценили идею силовиков. «Поставьте баннер „Вас ждут дома“! А смерть на въезде в наш красивый светлый город, тем более в такое неспокойное из-за коронавируса время… А о людях преклонного возраста за рулем подумали? А о детях в машине, которые смотрят на дорогу? Просто нет слов…» — написал местный житель под ником Космос Север во «ВКонтакте», в группе «Лабытнанги Info».

Некоторые жители сами были очевидцами проходящей акции. «Идиотизм, вчера вечером ехала, аж подпрыгнула от неожиданности. Еще больше аварий с этой ерундой будет», — прокомментировала акцию Елена Ермак.

Ранее похожая акция прошла в Кургане. Там волонтеры переоделись в костюмы ангела и смерти и призывали водителей к соблюдению скоростного режима.

Акция по борьбе с нарушителями ПДД в рамках Шестой Глобальной недели безопасности пресс-служба ОМВД России по Лабытнанги