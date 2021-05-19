Участники акции призывали водителей снижать скорость перед пешеходным переходом Фото: пресс-служба ГИБДД Кургана

ГИБДД Кургана провела акцию, в рамках которой волонтеры в костюмах ангела и смерти призывали водителей к соблюдению скоростного режима. Рядом с ними дежурили сотрудники Госавтонспекции, сообщает ведомство.

«Волонтеры в костюмах ангела и смерти держали в руках знаки с ограничением максимальной скорости 40 и 100 километров в час. Каждый из этих героев призывал всех водителей снижать скорость при подъездах к пешеходным переходам», — говорится в сообщении. По замыслу, герои акции должны были напомнить водителям о последствиях ДТП, если превысить скорость и не уступить дорогу пешеходам.

Акция прошла на улице Бурова-Петрова — одной из самых оживленных в Кургане. В конце прошлого года здесь на пешеходном переходе насмерть сбили мужчину. По данным ГИБДД, водитель превышал скорость. Сотрудники полиции останавливали проезжавшие машины и общались с водителями, акцентируя внимание на участки дороги, где в результате ДТП погибли люди, а также где чаще всего фиксируются факты превышения скорости.

Это не первая подобная акция, проводимая сотрудниками ГИБДД в Кургане. Так, в апреле по улицам города ездил эвакуатор с искореженным в аварии автомобилем, водитель которого погиб в результате ДТП. В кузове эвакуатора также располагались манекены жизни и смерти. В ноябре 2020 года курганцы заметили на дорогах человека в костюме смерти с косой — это была акция, приуроченная ко Дню памяти жертв ДТП.

Фото: пресс-служба ГИБДД Кургана

Фото: пресс-служба ГИБДД Кургана