В поселке Андра (Октябрьский район ХМАО) на дачу к местным жителям пробрались медведица и два медвежонка. Хищники съели несколько кур, а после легли спать. Видео спящих животных появилось в Сети.
«Два медвежонка с медведицей. Вот такая красота. Видите, она дышит даже тяжело. Обожралась просто», — рассказывают очевидцы в видео, опубликованном также в телеграмм-канале «Мегаполис».
После дневного сна медведи проснулись и ушли обратно в лес. Теперь жители боятся, что хищники могут вернуться за едой. Это не первый случай, когда медведи выходят к людям. Ранее в соцсетях опубликовали фотографию медведицы с тремя медвежатами, которые бродили рядом с Самотлорским месторождением.
Ранее URA.RU писало, что медведь в Нижневартовске навел панику среди жителей. Прохожие в страхе разбегались от хищника и даже были вынуждены спасаться от него на крыше автобусных остановок.