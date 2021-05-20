20 мая 2021
19 мая 2021

Медведи устроили пикник на даче в ХМАО. «Обожралась просто»

© Служба новостей «URA.RU»
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База отдыха
Хищники съели несколько кур, поспали, а затем ушли обратно в лес Фото:

В поселке Андра (Октябрьский район ХМАО) на дачу к местным жителям пробрались медведица и два медвежонка. Хищники съели несколько кур, а после легли спать. Видео спящих животных появилось в Сети.

«Два медвежонка с медведицей. Вот такая красота. Видите, она дышит даже тяжело. Обожралась просто», — рассказывают очевидцы в видео, опубликованном также в телеграмм-канале «Мегаполис».

После дневного сна медведи проснулись и ушли обратно в лес. Теперь жители боятся, что хищники могут вернуться за едой. Это не первый случай, когда медведи выходят к людям. Ранее в соцсетях опубликовали фотографию медведицы с тремя медвежатами, которые бродили рядом с Самотлорским месторождением.

Ранее URA.RU писало, что медведь в Нижневартовске навел панику среди жителей. Прохожие в страхе разбегались от хищника и даже были вынуждены спасаться от него на крыше автобусных остановок.

Пост о медведях опубликован в аккаунте Instagram «nv86_crab»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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