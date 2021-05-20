Евгений Куйвашев поздравил выпускников школ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил выпускников и вспомнил, как сам заканчивал школу. Свое фото в выпускном классе он разместил в Instagram.

«Я прекрасно помню себя в выпускном классе. В этом возрасте сам ни о каких рубежах и не думаешь. Позади, конечно, целая школьная жизнь, зато впереди море всего интересного. А на улице май. Вокруг одноклассники и родные учителя. И этот шаг в будущее — такой простой и естественный», — поделился губернатор своими воспоминаниями.

В Свердловской области 11-й класс заканчивают более 20 тысяч школьников. Еще около 44 тысяч выпускаются из 9-х классов. Ранее URA.RU сообщало, что для школьников Екатеринбурга впервые проведут общегородской выпускной. Последние звонки из-за коронавируса в регионе рекомендовали проводить на открытых площадках.