20 мая 2021

Свердловский губернатор вспомнил свой выпускной в школе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев поздравил выпускников школ Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил выпускников и вспомнил, как сам заканчивал школу. Свое фото в выпускном классе он разместил в Instagram.

«Я прекрасно помню себя в выпускном классе. В этом возрасте сам ни о каких рубежах и не думаешь. Позади, конечно, целая школьная жизнь, зато впереди море всего интересного. А на улице май. Вокруг одноклассники и родные учителя. И этот шаг в будущее — такой простой и естественный», — поделился губернатор своими воспоминаниями.

В Свердловской области 11-й класс заканчивают более 20 тысяч школьников. Еще около 44 тысяч выпускаются из 9-х классов. Ранее URA.RU сообщало, что для школьников Екатеринбурга впервые проведут общегородской выпускной. Последние звонки из-за коронавируса в регионе рекомендовали проводить на открытых площадках.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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