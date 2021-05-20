Жителям Екатеринбурга за прививку от COVID дают билет в цирк

Прививки можно будет поставить в цирке Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Екатеринбурга, которые поставят в цирке прививку от коронавируса, в подарок получат билет на представление. О таком поощрении рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов в официальном канале оперативного штаба в Telegram.

«Прививочный пункт в цирке будет работать с 26 мая, по средам и четвергам. Каждый свердловчанин старше 18 лет, который сделает прививку против COVID-19 на этой площадке, получит сертификат, который сможет обменять в кассе на бесплатный билет», — говорится в сообщении штаба. Андрей Карлов отметил, что планируется расширить список партнеров для вакцинации. «Сферы культуры и спорта, как никто, остро пережили пандемию, вынужденные работать за закрытыми дверями, без посетителей, в режиме онлайн на протяжении многих месяцев», — объяснил министр заинтересованность таких учреждений.

Ранее URA.RU сообщало, что в майские праздники в Свердловской области пункты вакцинации от COVID-19 будут работать в торговых центрах, аэропорту Кольцово и на площадках у магазинов. По информации штаба, в торговых центрах Екатеринбурга уже привито 17 523 человека, еще 3 581 поставил прививки в ТЦ других городов области.