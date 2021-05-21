Доктор Мясников одобрил штраф россиянам, не следящим за здоровьем

Доктор Мясников согласен с чиновницей Раковой Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Известный ведущий Александр Мясников считает, что россияне, не следящие за своим здоровьем, должны быть наказаны. Теледоктор заявил URA.RU, что абсолютно согласен с московской чиновницей Анастасией Раковой, предложившей штрафовать несознательных сограждан.

«Я абсолютно согласен с Анастасией Раковой, что надо как-то воздействовать на людей, которые не следят за своим здоровьем, — поделился мнением Мясников. — Это слишком дорого обходится государству, нации, давайте подсчитаем затраты на лечение этих людей, на потерю трудоспособности. Получится ужасающая сумма».

Известный ведущий считает, что граждане, страдающие избыточной массой тела, алкоголизмом, табачной зависимостью или не желающие лечить гипертонию, должны сами платить за некоторые медицинские услуги. В пример врач приводит другие страны, где тучных людей ограничивают в приеме на работу. «Если человек — хронический курильщик и не предпринимает попыток бросить, то он должен платить за некоторые виды медицинской помощи — это и будет тот самый штраф. Например, хроническому курильщику надо проверять легкие на компьютерной томографии из-за высокого риска возникновения рака. Тогда курильщик пусть сам платит за эту услугу или бросает курить», — сделал вывод Мясников.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова призвала ввести штрафы для россиян, которые не следят за своим здоровьем. По ее словам, это поможет обезопасить добросовестных граждан.