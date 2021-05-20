В уральском «Ростелекоме» ждут массовых сокращений

В компании кардинально меняют структуру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В макрорегиональном филиале «Урал» компании «Ростелеком» увольняются сотрудники. Это связано с предстоящей реструктуризацией структуры компании, считает информированный собеседник URA.RU.

«Люди ждут больших сокращений, поэтому стараются заранее найти себе место работы», — сообщил инсайдер. По данным газеты «Ведомости», «Ростелеком» планирует закрыть сразу семь макрорегиональных филиалов: «Центр», «Северо-Запад», «Юг», «Волга», «Урал», «Сибирь» и «Дальний Восток». Издание уточняет, что это коснется структур, которые в настоящий момент «непосредственно управляют бизнесом компании на местах: координируют маркетинговую, техническую, закупочную политику региональных подразделений — также они выстраивают коммерческие отношения с наиболее крупными и важными клиентами». Предполагается, что это позволит сократить расходы на сумму до 5 млрд рублей в год.

В пресс-службе МРФ «Урал» ПАО «Ростелеком» сообщили, что не комментируют управленческую реформу в компании и не ответили на вопрос о сокращениях персонала. «В апреле оператор представил обновленную стратегию развития, предполагающую повышение эффективности и оптимизацию затрат, в том числе за счет упрощения ключевых внутренних бизнес-процессов. Из стратегии следует, что, с одной стороны, корпоративный центр будет управлять бизнесом, связанным с обслуживанием частных клиентов, государственных и корпоративных заказчиков, а с другой — новыми тематическими бизнес-подразделениями (кластерами)», — уточнили в компании.

Ранее URA.RU сообщало, что, по сведениям источников, в уральском управлении Сбербанка меняют руководителей отделов. По их данным, новый руководитель уральского Сбербанка Дмитрий Суховерхов планирует заменить всех руководителей.