Свердловские инсайды: в Сбербанке начались чистки

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Свердловский политбомонд занимается любимым делом — воюет за полномочия и сплетничает. Например, глава минпрома Сергей Пересторонин оттянул на себя промышленников от замгубернатора Алексея Шмыкова, а коллега последнего — Олег Чемезов — заставил ходить к себе министра здравоохранения Андрея Карлова. Кто из четверых сохранится или увеличит влияние — загадка. Однако всем им лучше, чем вице-мэру Екатеринбурга Алексею Бубнову, фамилию которого губернатор Куйвашев забыл и заменил на обидный синоним.

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Губернатор контролирует оппозицию…

Евгений Куйвашев активно занимается подготовкой к выборам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Одним из показателей того, что губернатор жестко отслеживает ход избирательной кампании, по мнению сплетников, является то, что на согласительные процедуры к нему приходят не только представители партии власти, но и системная оппозиция. Так, на следующей неделе с подобным визитом прибудет лидер справороссов Сергей Миронов.

… и готов к торгу с Мироновым

Говорят, что лидер справороссов Сергей Миронов летит в Свердловскую область, чтобы поторговаться с губернатором Евгением Куйвашевым и местными единороссами за депутатские мандаты. Миронов предложит провести своих людей в Госдуму и областное заксобрание по тем территориям, где позиции «Единой России» по итогам праймериз окажутся слабыми. В прошлом область была одним из центров влияния эсеров, однако нынешний руководитель регионального отделения Андрей Кузнецов ориентируется только на мнение влиятельного уральского бизнесмена, слабо прислушиваясь к позиции Миронова и своего бывшего патрона — омского губернатора Александра Буркова. В свою очередь, в резиденции губернатора Миронову предложат усилить контроль за своими свердловскими подчиненными, в противном случае, компромисса не получится.

Куйвашев не обошел вниманием федеральный проект

Федеральный проект благоустройства территорий, по славам сплетников, изначально задумывался для привлечения внимания к праймериз. Однако в итоге со сроками затянули и проект оказался не слишком эффективным для этих целей. Тем не менее слухачи отмечают, что свердловский губернатор не стал игнорировать начинание и лично проголосовал за один из проектов благоустройства.

Губернатор забыл, как зовут вице-мэра Екатеринбурга…

Глава региона забыл имя Алексея Бубнова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участники внепланового субботника с участием губернатора Евгения Куйвашева и главы Екатеринбурга Алексея Орлова пересказывают коллегам забавный эпизод с участием вице-мэра по благоустройству Алексея Бубнова, который также участвовал в неформальном мероприятии 4 мая. «Евгений Владимирович хотел обратиться к Бубнову и выглядело это так: «Как там… Благоустройство! Иди сюда, посмотри…», — смеются в коридорах власти.

Чемезов взял контроль над минздравом…

Олег Чемезов набирает аппаратный вес Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сплетники рассказывают, что кабинет заместителя губернатора Олега Чемезова практически ежедневно посещает министр здравоохранения Андрей Карлов. Говорят, что вслед за тем, как Чемезов взял под контроль фондом медстрахования и закупом лекарств, он распространил свое влияние и на минздрав. «Какое министерство будет следующим, можно только догадываться», — предупреждают сплетники.

…, но это не понравилось Крекову

По сведениям инсайдеров, определенное противодействие такому развитию событий пытался оказывать заместитель губернатора по соцвопросам Павел Креков, но его аппаратного веса явно не хватило для противостояния со своим коллегой. Потому сейчас, по слухам, он даже не пытается не вмешивать в процесс расширения сфер влияния Олега Чемезова.

Пересторонин создает проблемы своему начальнику

Сергей Пересторонин (слева) пользуется знакомством с крупными бизнесменами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Злые языки говорят, что определенные сложности с обустройством на новом месте испытывает заместитель губернатора в сфере промышленности и АПК Алексей Шмыков. Дескать, пока он не всегда может найти общий язык с директорским корпусом крупных предприятий. Говорят, определенный вклад в это «недопонимание» вносит министра промышленности Сергей Пересторонин, который пытается сохранить свои позиции и ограничивает влияние молодого заместителя губернатора.

К сенатору Чернецкому появились вопросы

Инсайдеры в свердловском заксобрании утверждают, что после одобрения федерального проекта строительства метро в Челябинске у руководства Свердловской области появились вопросы к сенатору от региона Аркадию Чернецкому. Вторая ветка метро в Екатеринбурге — не только давняя мечта горожан, но и имиджевый проект для свердловских чиновников. От Чернецкого, который является первым зампредом комитета Совфеда по региональной политике, ждали, что он выступит лоббистом данной стройки. После его явной неудачи часть команды губернатора Евгения Куйвашева задалась вопросом, нужен ли области такой представитель. Слово за самим главой региона.

Кандидатов пугают рейтингом

Кандидатам занижают рейтинг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Слухмейкеры говорят, областной штаб с подачи советников-политконсультантов стал применять новую технологию для стимулирования работы кандидатов от «Единой России». Якобы им сознательно называют заниженные цифры рейтинга в их округах, такие же цифры докладывают и руководству, волей-неволей кандидатам приходится активизироваться.

Ветлужских нашли работу

Рассказывают, что областная власть, наконец, нашла избирательный округ для лидера профсоюзов Андрея Ветлужских, который в скором времени потеряет статус депутата Госдумы. Скорее всего, по словам сплетников, он пойдет на выборы в законодательное собрание по Алапаевскому одномандатному округу, где нынешний депутат Олег Исаков отказался от выдвижения.

В заксобрании ждут эксгибициониста…

Дмитрий Шадрин имеет неоднозначную репутацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В политических кругах рассуждают, что одним из самых сложных одномандатных округов для партии власти станет Кировградский, центр которого находится в Новоуральске. Дело в том, что депутата-старожила заксобрания Владимира Никитина вынудили отказаться от выдвижения, а оппозиция нашла достаточно популярного в этих местах бывшего депутата-коммуниста и скандалиста Дмитрия Шадрина. Вполне возможно, что он и станет представлять интересы этой территории в свердловском парламенте.

… и даже не одного

Еще один интересный кандидат, который выдвинулся на праймериз «Единой России» — Евгений Боровик. Экс-депутат успел сменить несколько партий (среди них, к примеру, КПРФ и ЛДПР) и засветиться в нескольких скандальных историях, включая мордобой в гордуме и генконсульстве США. Сплетники ждут от него использования черного пиара и напоминают, что кандидат, который стремится выдвинуться от партии власти, недавно публично призывал отправить президента Владимира Путина в отставку.

Кандидатам на праймериз «ЕР» в Екатеринбурге устраивают разносы

У кандидатов на праймериз «Единой России» есть проблемы с рейтингами в Екатеринбурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Организаторы выборов в свердловское заксобрание и Госдуму недовольны активностью кандидатов на праймериз «Единой России» в Екатеринбурге. Претензии к политикам высказывают как в резиденции главы региона, так и в горадминистрации. «Кандидаты перестали участвовать в районных активностях, ссылаясь на усталость. Их логика такова: праймериз мы все равно пройдем — при поддержке админресурса, поэтому поработаем летом, перед основными выборами. Но кто будет помогать в регистрации выборщиков на праймериз? Задачи по явке стоят, и силами одного админресурса их не выполнить. На последних внутренних совещаниях кандидатам постоянно об этом говорят. Но реакции никакой. Единственный, кто справляется, — [действующий депутат заксобрания Евгений] Зяблицев, который уже привел две тысячи человек», — говорит источник в городских структурах власти. По данным другого собеседника агентства, свежие замеры показывают, что рейтинги у выбранных властями кандидатов на праймериз «ЕР» в Екатеринбурге минимальны. За пределы статистической погрешности выходят только два человека (их фамилии пока не раскрываются).

Депутат заксобрания добивается встречи с губернатором

Депутат заксобрания, экс-глава Железнодорожного района Екатеринбурга Валентин Лаппо добивается встречи с главой региона Евгением Куйвашевым. В окружении политика говорят, что от разговора с первым лицом он ждем понимания, поддержат власти на праймериз «Единой России» его или конкурента в Железнодорожном округе Екатеринбурга — общественника Константина Мочалова. Ранее URA.RU сообщало, что, несмотря на выданные ранее Лаппо гарантии, команда губернатора решила сделать ставку на другого человека.

«Евраз» включился в свердловские выборы

ЕВРАЗ-НТМК — одно из двух крупнейших предприятий Нижнего Тагила — включился в избирательную кампанию (по предположению источников, этому мог предшествовать разговор губернатора Евгения Куйвашева с руководителем дивизиона «Урал» Денисом Новоженовым). «В Тагиле ситуация с регистрацией выборщиков на праймериз „Единой России“ выправляется — цифры примерно те же, что в Екатеринбурге и в целом по области. Начал набирать Тагилстроевский район (где находится НТМК — прим. URA.RU)», — рассказывают в резиденции главы региона.

Мэр Екатеринбурга проэкзаменовал чиновницу-ветерана

Тамара Благодаткова выдержала испытание в виде прогулки с мэром Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов устроил тест для главы комитета по благоустройству Тамары Благодатковой (работает в горадминистрации с 1995 года). Подчиненные топ-чиновницы рассказывают, что на днях Орлов прошелся с ней по центру города, выслушав планы по изменениям в общественных пространствах. «Одно из них — Литературный квартал, рядом с которым недавно прибирались мэр и губернатор», — говорят собеседники агентства. Особых претензий к Благодатковой у Орлова по итогам обхода не было.

Бубнов забыл про Козицына

Замглавы администрации Екатеринбурга по транспорту и благоустройству Алексей Бубнов забыл про просьбу гендиректора УГМК Андрея Козицына ускорить процесс передачи платных парковок в обслуживание «УГМК-Телеком». На третьем этаже горадминистрации рассказывают, что Козицын за последнее время как минимум дважды напоминал мэру Алексею Орлову о намерении компании включиться в проект (и градоначальник якобы соглашался). «Сначала Козицын лично писал обращение на Орлова, а затем поднимал этот вопрос на встрече с ним [21 апреля]. Проект, вроде как, должен был запуститься еще месяц-полтора назад, но никаких подвижек пока нет», — описывает ситуацию статусный муниципальный служащий.

Полиция не сможет помочь мэру Екатеринбурга

Соглашение мэра Екатеринбурга Алексея Орлова с полицейским начальством о расчистке городских улиц от незаконно припаркованных машин срывается. «По сути, мэрия и МВД возвращаются к тому, с чего начинали еще зимой — ОГИБДД не выделяет сотрудников для эвакуации автомобилей», — рассказал источник URA.RU в региональном минтрансе. По его словам, причина — в грядущем расформировании одного из городских полков ДПС из-за дефицита кадров.

Экс-глава Среднеуральска остается под прицелом силовиков

Очистные сооружения не начали строить Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, что экс-мэр Среднеуральска Андрей Зашляпин по-прежнему остается в поле зрения силовиков. К нему есть претензии, связанные с реконструкцией очистных сооружений. Согласно муниципальному контракту, этим должна была заняться фирма, аффилированная с семьей бывшего чиновника. Однако после скандала, связанного с конфликтом интересов, и последующего увольнения Зашляпина контракт был расторгнут. В результате канализационные стоки грозят затопить город.

Мэр Сысерти сбежит от претензий правоохранителей

По версии сплетников, мэр Сысерти Дмитрий Нисковских мечтает получить мандат депутата заксобрания по списку «Единой России» не в последнюю очередь из-за претензий правоохранителей, которые подозревают мэрию в хищениях на благоустройстве. Якобы под плитку, которой выкладывают городской центр, кладут песок ненормативного качества и в объеме меньше положенного. Силовики выясняют, в чьих карманах оседают «сэкономленные» средства. Сысерть именуют также «Уральской Рублевкой», поскольку в этом муниципалитете любят строить элитные коттеджи свердловские VIP.

Козицын переносит открытие ТЦ в Екатеринбурге

К зданию торгового центра Андрея Козицына появились претензии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По данным инсайдеров, в Екатеринбурге затягивается открытие ТРЦ Veer Mall (учредителем является глава УГМК Андрей Козицын). Сначала владельцы молла обещали открыть его в конце 2020 года, позже его переносили на апрель 2021 года. Теперь же официальных сроков никто не называет, так как опасаются в очередной раз сорвать названные сроки. Слухмейкеры рассказывают, что повлиять могли найденные в ходе проверки Гостройнадзора нарушения: отсутствие рабочей документации и проблемы с благоустройством.

Черепанов покинет свердловский «клуб олигархов»

Собеседники рассказывают, что свердловский областной союз промышленников и предпринимателей может покинуть Михаил Черепанов, который является первым вице-президентом союза. Слухи об его уходе ходили накануне юбилейного собрания «клуба олигархов», но сейчас обсуждение началось снова. «Он просто устал, и поэтому решил оставить должность», — обсуждают знакомые с ситуацией.

Новый глава Сбербанка на Урале начал чистку

Руководство в уральском Сбербанке обновят Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В уральском управлении Сбербанка снимают всех руководителей отделов, рассказывают источники. По их словам, новый руководитель уральского Сбербанка Дмитрий Суховерхов убирает всех руководителей, оставляя их заместителей, имеющих такой же стаж работы. «Обновление, которое устроил новый руководитель, должно, по замыслу привести к кипучей активности и генерации новых идей», — отмечают собеседники.

О прокуроре Дроздецком распускают слухи

Не первый раз на Урале ходят слухи о возможной отставке руководителя транспортного прокурора Владимира Дроздецкого. Однако слухмейкеры заверяют, что они мало соотносятся с действительностью. «Во-первых, он не так давно назначен и не успел так много накосячить, во-вторых и вовсе сейчас находится в отпуске», — рассказали слухачи. Правда, тут же оговариваются: «Но учитывая, что у Генпрокурора установка обновить 100% личного состава за 5 лет — ничему удивляться не стоит».

Прокуратуру зачистят от старых кадров

Свердловскую прокуратуру лихорадит Фото: Софья Сандурская © URA.RU

После того, как стали понятны сроки приезда нового прокурора Свердловской области, на пост которого прочат Бориса Крылова, вновь активизировались страхи его будущих подчиненных. «Говорят, планируются значительные чистки, потому что в прокуратуре слишком сдружились с предприятиями и ведомствами, которые должны проверять», — намекают сплетники.

Генерал СКР продлил контракт на войне с ФСБ

В Военном следственном управлении по ЦВО, которое сотрясают скандалы из-за золота Бодайбо и сотрудниками ФСБ, попавшимися на сделках с иркутскими бандитами, гуляют слухи. В одном из них обсуждается скорое прекращение контракта с начальником окружного ВСУ генерал-лейтенантом Радиком Гараевым, якобы потерявшим контроль над расследованием злоупотреблений чекистов, фабриковавших уголовные дела. В другом — о том, как генерал получил продление контракта. «Радик Фаукатович в 2020 году отметил 60-летний юбилей, после чего встал вопрос о продолжении службы. Продлить контракт сразу на три года ему удалось под обещание искоренить коррупцию в ФСБ на примере скандала в Иркутске», — говорит инсайдер.

Музейщики Екатеринбурга недовольны

Илью Маркова невзлюбили Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Работники культурных учреждений Екатеринбурга буквально плачут от бездействия начальника департамента культуры Ильи Маркова. Особенно громко их жалобы раздаются летом — эта пора становится настоящим испытанием. «В офисных помещениях бывает невыносимо жарко. При этом кондиционеров нет в помине, а окна зачастую просто не открываются, поскольку заколочены», — выражает общую жалобу собеседник. Он же говорит, что зная об этом, Марков ничего не предпринимает, хотя может рассказать о бедах мэру Алексею Орлову. Последний, впрочем, решает проблему, если о ней узнает. Вот только происходит это, как правило, случайно, если градоначальник сталкивается с ситуацией лично. Так что установка кондиционеров в особенно душных помещениях является исключением, чем правилом.

«Нейве» придумывают проблемы

В кругах финансистов шепчутся, что временная администрация банка «Нейва», закрытого в середине апреля, до сих пор не может найти слабые места в отчетности организации. Центробанк, как говорят инсайдеры, принял решение об отзыве лицензии «Нейвы» спонтанно и теперь требует найти этому реальное обоснование. Временная администрация лишь разводит руками: финансовое состояние банка было стабильным на протяжении последних 8 месяцев, и где взять «проблемы» — неясно. «Да хоть придумывайте их!» — пересказывают ответ ЦБ слухачи.

Чиновница полпредства стала звездой медиафорума…

Татьяну Костареву приняли тепло Фото: Николай Бастриков © URA.RU

По информации наблюдателей, на недавно состоявшийся медиа-форум была приглашена заместитель полномочного представителя президента в УрФО и его доверенное лицо Татьяна Костарева. Наиболее внимательные увидели в этом серьезный показатель того, что времена противостояния областной власти и полпредства прошли. «Налаживаются новые контакты, в том числе, неформальные», — уверен собеседник.

…, а свердловского функционера все потеряли

От взоров участников медиа-форума не ускользнул тот факт, что на нем не было председателя свердловского союза журналистов Александр Левина. Бывший функционер свердловской резиденции и заметный общественный деятель за два дня он ни разу не появился на этом мероприятии, чему были удивлены, прежде всего, московские гости из федерального союза журналистов. Судя по всему, определенные выводы относительно работы регионального СЖР они сделали, говорят наблюдатели.

Силовики отложили обыски в медиахолдинге мэрии Екатеринбурга

Сотрудники УФСБ слишком заняты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По слухам, свердловское УФСБ в конце апреля-начале мая должно было провести повторные обыски в МАУ «Город» (это медиахолдинг властей Екатеринбурга, впервые его обыскивали в начале апреля). В силовом ведомстве объясняют, что второй за месяц визит оперативников не состоялся из-за их чрезмерной занятости в других горячих точках.

Журналисты «Вестей» обиделись из-за парада Победы

Говорят, сотрудники ГТРК «Урал» (местный филиал ВГТРК) крайне болезненно восприняли передачу прав на трансляцию парада Победы в этом году «Четвертому каналу» и ОТВ. Ведущие и режиссеры, многие годы устраивавшие эфир на «Вестях», обижены на руководство холдинга. «Раньше мы были главным каналом — парад Победы, главный эфир в году, был наш. А теперь мы кто?» — качают головами собеседники. К радикальным действиям, впрочем, уязвленные работники не готовы — бежать с канала им некуда.

Свердловская телеведущая возвращается в эфир после конфликта с шефом

Когда именно Елена Белобородова приступит к работе в кадре, пока не известно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На ГТРК «Урал» обсуждают скорое возвращение в эфир ведущей Елены Белобородовой, у которой, по слухам, якобы был некий семейный конфликт с начальницей холдинга Ириной Щукиной. Коллеги Белобородовой вспоминают, что она пришла на канал простым репортером, но довольно быстро возвысилась до ведущей, став лицом региональных новостей (говорят, ее взлет по срокам совпал со вступлением в брак с сыном Щукиной). «Лена родила ему сына. Но вскоре союз распался, что вызвало противоречия между ней и Щукиной. Из-за этого Елена покинула канал. А теперь возвращается — видимо, помирившись с Ириной Ивановной», — делятся инсайдеры, описывая принцип работы свердловской фабрики звезд.

Полянин требует денег

По слухам из силовых структур, руководитель «Областной газеты» Дмитрий Полянин начал очередной виток борьбы со своим учредителем — правительством области. Рассказывают, что он составил череду заявлений в прокуратуру с требованием привлечь к ответу некоторых высокопоставленных чиновников за недостаточное финансирование. Даже работники прокуратуры, говорят, в изумлении от такой наглости.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.