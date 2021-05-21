Лавров обвинил Запад в госперевороте на Украине

По мнению главы МИД, Запад виноват и в санкционных ограничениях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Западные страны поддержали антиконституционный государственный переворот на Украине, который случился в 2014 году. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«У нас происходит нехороший период в отношениях с Западом. Они поддержали переворот на Украине в 2014 году. Хотя накануне были подписаны гарантии, достигнутые между тогдашним президентом Украины и оппозицией. Не прошло и 24 часов, оппозиция на них наплевала», — сказал он на сегодняшней лекции во время всероссийского марафона «Новое знание». Трансляция велась на youtube-канале «Соловьев Live».

Ранее глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что начало цепочки обмена санкциями было также положено в 2014 году, после того, как Брюссель вопреки своим обязательствам поддержал антиконституционный переворот на Украине. Об этом пишет RT.

Он также отметил, что Россия будет достигать целей таких, как благополучие граждан страны, на основе международного права. «Мы будем готовы к открытому, свободному, а главное — равноправному диалогу с любыми странами, которые готовы с нами взаимодействовать», — подчеркнул он во время выступления.

В конце мая глава МИД встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Перед переговорами Лавров заявил журналистам, что он намерен обсудить с коллегой ситуацию вокруг КНДР, иранской ядерной программы и Афганистана. В свою очередь, Блинкен выразил желание затронуть такие темы, как борьба с пандемией и изменением климата, ядерные программы Ирана и КНДР, Афганистан, напоминают Nation News.