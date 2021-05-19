Лавров впервые встретился с главой Госдепа США

В Рейкьявике прошла первая очная встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщают присутствующие на мероприятии журналисты.
Встреча состоялась в рамках Арктического совета и продлилась около двух часов. «Мы будем готовы разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций США, в том, что касается функционирования дипломатических миссий США в России и российских — в США», — цитирует Лаврова корреспондент РИА «Новости», присутствующий на месте событий.
Перед переговорами глава российского МИД заявил журналистам, что он намерен обсудить с коллегой ситуацию вокруг КНДР, иранской ядерной программы и Афганистана. В свою очередь Блинкен выразил желание затронуть такие темы, как: борьба с пандемией и изменением климата, ядерные программы Ирана и КНДР, Афганистан.
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