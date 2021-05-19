19 мая 2021

Лавров впервые встретился с главой Госдепа США

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей, портрет
Сергей Лавров встретился с Энтони Блинкеным. Впервые с момента назначения госсекретаря США. Фото:

В Рейкьявике прошла первая очная встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщают присутствующие на мероприятии журналисты.

Встреча состоялась в рамках Арктического совета и продлилась около двух часов. «Мы будем готовы разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций США, в том, что касается функционирования дипломатических миссий США в России и российских — в США», — цитирует Лаврова корреспондент РИА «Новости», присутствующий на месте событий.

Перед переговорами глава российского МИД заявил журналистам, что он намерен обсудить с коллегой ситуацию вокруг КНДР, иранской ядерной программы и Афганистана. В свою очередь Блинкен выразил желание затронуть такие темы, как: борьба с пандемией и изменением климата, ядерные программы Ирана и КНДР, Афганистан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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