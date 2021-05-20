20 мая 2021

Ученики лицея в Березниках раскрыли детали нападения на учителя. «Достал мачете, пырнул ее»

© Служба новостей «URA.RU»
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Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, учеба, ученик, школа, среднее образование, образование, ученица, школьная парта
Переписка учеников, в котором они обсуждают случившееся, появилась в соцсетях Фото:

Учащиеся лицея №1 в Березниках (Пермский край) поделились подробностями нападения школьника на педагога учебного заведения. Скриншоты с их перепиской появились в паблике «Подслушано Березники» соцсети «Вконтакте». В них говорится, что подросток якобы ударил учителя принесенным с собой мачете. Автор поста не подтвердил подлинность размещенных скриншотов.

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«Достал из портфеля мачете, с улыбкой показал классу» — говорится в переписке. Другой очевидец произошедшего отметил, что школьник зашел в класс посереди урока, «начал бить [учителя], таскал за волосы, а потом обнял и пырнул ее».

Нападение на учителя физики березниковского лицея 17-летний учащийся совершил в пятницу днем. В результате педагог получила травмы средней степени тяжести. Ее доставили в хирургическое отделение краевой больницы Березников.

Лицеиста задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ). Сейчас следователи выясняют мотивы, которые толкнули его на совершение преступления.

В соцсетях появилась переписка учащихся лицея №1
В переписке утверждается, что у школьник нанес учителю травму с помощью мачете

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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