Учащиеся лицея №1 в Березниках (Пермский край) поделились подробностями нападения школьника на педагога учебного заведения. Скриншоты с их перепиской появились в паблике «Подслушано Березники» соцсети «Вконтакте». В них говорится, что подросток якобы ударил учителя принесенным с собой мачете. Автор поста не подтвердил подлинность размещенных скриншотов.
«Достал из портфеля мачете, с улыбкой показал классу» — говорится в переписке. Другой очевидец произошедшего отметил, что школьник зашел в класс посереди урока, «начал бить [учителя], таскал за волосы, а потом обнял и пырнул ее».
Нападение на учителя физики березниковского лицея 17-летний учащийся совершил в пятницу днем. В результате педагог получила травмы средней степени тяжести. Ее доставили в хирургическое отделение краевой больницы Березников.
Лицеиста задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ). Сейчас следователи выясняют мотивы, которые толкнули его на совершение преступления.