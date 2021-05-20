20 мая 2021
19 мая 2021

В пермском лицее ученик напал с ножом на учителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Напавший на учительницу подросток задержан (фото из архива) Фото:

В лицее №1 города Березники ученик с ножом напал на учительницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю. Пострадавшая госпитализирована.

«Сегодня в Березниках, в лицее №1, ученик совершил противоправное действие в отношении учителя, используя предмет, похожий на нож. Ученик задержан, учителю оказывается медицинская помощь. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, в том числе и сотрудники ПДН, выясняются все обстоятельства происшествия», — сообщила пресс-служба краевого главка.

Источник URA.RU, близкий к медслужбам, сообщил, что пострадавшая находится в больнице. «Она находится в операционной травматологического отделения [Краевой больницы имени Вагнера]. Состояние — средней степени тяжести», — сказал источник информагентства.

В пресс-службе министерства образования Пермского края на звонок корреспондента URA.RU не ответили. Также не удалось дозвониться до приемной директора березниковского лицея №1. Ранее в Казани 19-летний молодой человек напал на школьников и педагогов своей бывшей гимназии. Погибли девять человек. После этого во всех учебных заведениях страны были организованы проверки соблюдения мер безопасности. В 123 школах Пермского края уже нашли нарушения. Они связаны с тем, что у охранников нет удостоверений или должностных инструкций.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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