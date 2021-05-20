Учитель лицея №1 в Березниках, раненная учащимся, была строга к ученикам и немногословна в общении с окружающими. Такую характеристику дали педагогу источники URA.RU, попросившие не раскрывать их имен.
«Я знаю эту учительницу физики. Она очень давно работает в этом лицее. Очень строгая и требовательная, особенно — к профильным классам. Всегда немногословна», — сообщил инсайдер. По его словам, речь идет об учительнице физики Людмиле Ишминевой.
Еще один инсайдер рассказал, что преподаватель лицея всегда очень уважительно общалась со своими учениками. «Она всегда с учениками общалась на „вы“. Строгая, но требовательная, поэтому у нее и 100-балльники каждый год были по физике. Больше, чем нужно, не требовала никогда, спрашивала по факту. Любимчиков никогда не выделяла, все ученики для нее равны», — отметил источник.
На сайте лицея указано, что общий стаж работы Людмилы Ишминевой в должности педагога — 53 года. Она является заслуженным учителем России. Получить комментарий руководства и педагогов школы корреспонденту URA.RU не удалось — все они отказались от общения.
Нападение на учителя березниковского лицея было совершено в пятницу днем. Нападавшим оказался 17-летний учащийся лицея, вооруженный ножом, он был задержан. Накануне подросток рассказал своему другу, как готовился совершить убийство. Учителя госпитализировали, ее состояние оценивается врачами как средней степени тяжести. По данным минобразования края, в лицее были выявлены нарушения в системе охраны учебного заведения, которые руководство лицея оперативно устранило.
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