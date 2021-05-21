В споре мэрии Кургана с застройщиком появились новые участники

Мэрия Кургана забрала землю у арендаторов под недостроенным домом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По судебному спору вокруг долгостроя в Кургане на перекрестке улиц Куйбышева — Красина заявлены новые участники. Шесть человек привлечены третьими лицами по иску застройщика Александра Бабочкина к администрации. Информация об этом размещена на сайте арбитражного суда.

Бабочкин обратился в суд, так как мэрия Кургана забрала землю у арендаторов под недостроенным домом. Привлечь по делу шестерых курганцев (земля в их долевой собственности) предложил истец Бабочкин. «Суд считает возможным ходатайство заявителя удовлетворить, привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора (далее перечислены фамилии)», — говорится в опубликованных материалах суда.

В пресс-службе мэрии URA.RU пояснили, что администрация заключала договор аренды участка под недостроем с компанией ООО «СУ Артекс» (в 2007 году). Затем компания обанкротилась. Землю под группой многоэтажных домов оформили на себя собственники квартир [привлеченных по иску третьими лицами — прим. ред.]. «Администрация не может распоряжаться имуществом — участком, находящимся в частной собственности третьих лиц, поэтому регистрационная запись об ограничении в виде аренды по договору в настоящее время погашена. На дату регистрации права собственности на участок Бабочкин не являлся владельцем доли права в ЖК «Кристалл», — ответили в мэрии на запрос редакции.

Бабочкин пояснял URA.RU, что свою долю в ЖК «Кристалл» он выкупил из залога у банка. Но возобновить строительство дома не может, так как мэрия расторгла договор аренды.

URA.RU писало, что с исками к мэрии и городскому департаменту архитектуры обратился застройщик Бабочкин и конкурсный управляющий компании ООО «СУ Артекс». Они просят «признать действия администрации по расторжению договора аренды земельного участка незаконными и признать договор аренды от 2007 года возобновленным на неопределенный срок».