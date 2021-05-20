20 мая 2021
19 мая 2021

В северную часть ЯНАО пришла жара, в южную — дождь и холод

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцев удивляет такая погода Фото:

Жители ЯНАО удивлены причудам погоды, установившейся в регионе на минувшей неделе. Если в серверной части ЯНАО температура воздуха прогрелась до +27 градусов, то в более южной уже несколько дней идет дождь и температура не превышает +3 градуса тепла.

«Сколько здесь живу не припомню такого. Чтобы в Салехарде была жара, а у нас холод», — рассказала URA.RU жительница Нового Уренгоя Людмила Мурашова.

Оперативно получить разъяснения у синоптиков, с чем связана такие разные показатели температуры в разных частях округа, не удалось. Там пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО ожидается резкое потепление. Но при этом до конца мая прогнозировали дождливую и пасмурную погоду.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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