20 мая 2021

Высокоскоростная трасса Екатеринбург — Москва будет бесплатной

© Служба новостей «URA.RU»
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Автодорога М5. Челябинск, м5, автодорога, автотранспорт, трасса м5
Трассу обещают построить до 2024 года Фото:

Проезд по высокоскоростной трассе Екатеринбург — Казань — Москва будет бесплатным на большинстве этапов. Об этом заявил председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко, сообщает ТАСС.

«Дополнительный участок трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга будет бесплатным на большинстве этапов», — пишет агентство со слов председателя правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко. Также сообщается, что «Автодор» может запросить на продление трассы до Екатеринбурга из средств фонда национального благосостояния от 50 до 130 млрд рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин проанонсировал продолжение строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань до Екатеринбурга. Об этом он заявил в своем послании Федеральному Собранию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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