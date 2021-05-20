Новый вице-мэр Екатеринбурга оказался самым богатым из коллег

Опубликованы декларации чиновников мэрии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Самый большой доход в 2020 году из чиновников руководства мэрии Екатеринбурга получил замглавы города по строительству Рустам Галямов, который устроился на работу в середине апреля. Об этом свидетельствует декларация о доходах, опубликованная на сайте мэрии.

Согласно документу, Рустам Галямов заработал около 10,5 млн рублей. В его собственности автомобили БМВ Х5 Competition и ВАЗ 212901. Совместно с супругой они владеют жилым домом площадью 357,5 кв. м и квартирой (141,5 кв. м). Также им принадлежит земельный участок площадью 1526 кв. м. Его супруга заработала почти 13,8 млн рублей. В ее собственности пять земельных участков общей площадью около 13 тысяч квадратных метров. Также ей принадлежат два автомобиля: ВАЗ 21093 и «Тойота Камри», два гаража, два здания общей площадью более двух тысяч квадратных метров и два помещения (в сумме более тысячи кв. м).

Начальник финансово-бухгалтерского управления Ирина Ильичева заработала 6,5 млн рублей. В ее собственности легковой автомобиль «Хендай» CRETA и две квартиры (56,7 и 36,1 кв. м). Схожую сумму заработал начальник управления культуры Илья Марков. В его собственности легковой автомобиль «Вольво» XC 60 и доля в 25% в квартире площадью 60,1 кв. м. Вместе с женой они владеют квартирой (141 кв. м) и машиноместом. Супруга также владеет долей в квартире площадью 42,2 кв. м. За прошлый года она заработала около 2 млн рублей. Глава города Алексей Орлов пока не отчитывался о своих доходах в прошлом году.

Ранее были опубликованы декларации свердловского правительства. Больше других заработал вице-губернатор Сергей Бидонько.