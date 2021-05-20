Местные жители удивились этому факту Фото: Александр Константинов © URA.RU

При въезде в Ноябрьск на дороге появилась табличка, которая гласит, что иностранцы не могут передвигаться по городу без специального разрешения. Пост об этом разместили в социальной сети «ВКонтакте».

«Пару дней назад, у дороги, не далеко от вокзала Ноябрьск-1, установили такой знак. Может кто-то знает почему, какие изменения у нас в городе», — на правах анонимности спрашивает местный житель в группе «Происшествия Ноябрьска».

Кто-то посчитал, что так оно и надо. Другие же выдвинули версию, что такое правило связано с антитеррористическими мероприятиями. Однако мэрия Ноябрьска внесла ясность. «Знак информационный. Ноябрьск находится на приграничной территории, поэтому иностранные граждане обязаны получить на пребывание в нем разрешение», — сообщила пресс-служба администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что легально ввозить иностранцев в ЯНАО разрешили только двум компаниям. Они стали первыми в рамках нового алгоритма.

Информационный знак в Ноябрьске Социальная сеть «ВКонтакте», группа «Происшествия Ноябрьска»