20 мая 2021
19 мая 2021

Иностранцам запретили свободное передвижение по городу в ЯНАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ноябрьск. ЯНАО, герб ноябрьска
Местные жители удивились этому факту Фото:

При въезде в Ноябрьск на дороге появилась табличка, которая гласит, что иностранцы не могут передвигаться по городу без специального разрешения. Пост об этом разместили в социальной сети «ВКонтакте».

«Пару дней назад, у дороги, не далеко от вокзала Ноябрьск-1, установили такой знак. Может кто-то знает почему, какие изменения у нас в городе», — на правах анонимности спрашивает местный житель в группе «Происшествия Ноябрьска».

Кто-то посчитал, что так оно и надо. Другие же выдвинули версию, что такое правило связано с антитеррористическими мероприятиями. Однако мэрия Ноябрьска внесла ясность. «Знак информационный. Ноябрьск находится на приграничной территории, поэтому иностранные граждане обязаны получить на пребывание в нем разрешение», — сообщила пресс-служба администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что легально ввозить иностранцев в ЯНАО разрешили только двум компаниям. Они стали первыми в рамках нового алгоритма.

Информационный знак в Ноябрьске

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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