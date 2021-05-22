Сергей Кириенко сравнил DOTA 2 с шахматами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Компьютерные игры, например DOTA 2, могут помочь молодым людям приобрести важные навыки для жизни. Такое заявление сделал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он сравнил DOTA 2 с шахматами. По словам Кириенко, игры сопоставимы в сложности интеллектуальных задач, однако DOTA 2 владеет большим преимуществом, поскольку является командной игрой.

Такие слова от одного из самых известных российских политических деятелей шокировали пользователей соцсетей. Молодые люди удивлены, что чиновники обратили внимание на положительные стороны видеоигр, отметив, что привыкли слышать только плохое об этом развлечении. URA.RU собрало самые яркие реакции россиян на заявление Сергея Кириенко о DOTA 2.

В соцсетях началась волна удивления после слов представителя администрации президента РФ Скрин: Twitter

Другие считают, что своей фразой о DOTA 2 Сергей Кириенко заработал политические баллы Скрин: Twitter

Россияне считают, что одними словами дело не закончится Скрин: Twitter

Другие в шутку отмечают ее помощь в развитии математических способностей человека Скрин: Twitter

Молодые люди тепло приветствовали высказывание Сергея Кириенко Скрин: «ВКонтакте»

Возможно, появление DOTA 2 в политической повестке вдохнет в игру новую жизнь Скрин: «ВКонтакте»

Некоторые молодые люди заждались признания одной из самых популярных игр современности Скрин: «ВКонтакте»