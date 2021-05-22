В соцсетях шокированы, что власти признали DOTA 2 лучше шахмат. «Скоро начнут разряды выдавать»

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Сергей Кириенко сравнил DOTA 2 с шахматами Фото:

Компьютерные игры, например DOTA 2, могут помочь молодым людям приобрести важные навыки для жизни. Такое заявление сделал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он сравнил DOTA 2 с шахматами. По словам Кириенко, игры сопоставимы в сложности интеллектуальных задач, однако DOTA 2 владеет большим преимуществом, поскольку является командной игрой.

Такие слова от одного из самых известных российских политических деятелей шокировали пользователей соцсетей. Молодые люди удивлены, что чиновники обратили внимание на положительные стороны видеоигр, отметив, что привыкли слышать только плохое об этом развлечении. URA.RU собрало самые яркие реакции россиян на заявление Сергея Кириенко о DOTA 2.

В соцсетях началась волна удивления после слов представителя администрации президента РФ
Другие считают, что своей фразой о DOTA 2 Сергей Кириенко заработал политические баллы
Россияне считают, что одними словами дело не закончится
Другие в шутку отмечают ее помощь в развитии математических способностей человека
Молодые люди тепло приветствовали высказывание Сергея Кириенко
Возможно, появление DOTA 2 в политической повестке вдохнет в игру новую жизнь
Некоторые молодые люди заждались признания одной из самых популярных игр современности

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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