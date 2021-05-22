Жириновский обвинил Германию в «курином сексизме»

Владимир Жириновский потребовал запретить немецким фермерам умерщвлять нежелательных цыплят из соображений экономической выгоды. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Германия должна запретить своим фермерам уничтожать цыплят-самцов из экономической целесообразности, поскольку эта практика является издевательством над птицами. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«В Германии фермеры уничтожают сотни тысяч цыплят самцов, потому что якобы они невыгодны, а нужны только куры несушки. Это недопустимо. Это в чистом виде издевательство над животным миром <…> Мы в России даже бродячих собак не можем отстреливать, а в Германии уничтожают огромное количество фермерской птицы только потому, что она не несёт яйца. Мы должны повлиять на Берлин через ВТО, Евросоюз, другие гуманитарные организации и заставить отказаться от такой варварской практики. В современном мире нельзя проявлять вот такой животный сексизм», — написал Жириновский в своем telegram-канале.

По его словам цыплят мужского пола можно выращивать для еды. РИА «Новости» отмечает, что немецкое правительство уже ввело запрет для фермеров на отбраковку нежелательных цыплят (мужского пола и нездоровых курочек), он должен вступить в силу в конце этого года. Ранее Жириновский уже исполнил угрозу «закрыть» шоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант», сообщает телеканал 360.