Деятельность Клишаса и Крашенинникова является экстремистской, считает главред «Эхо Москвы» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов назвал экстремистской деятельность уроженца Свердловской области, депутата Госдумы Павла Крашенинникова, а также сенатора Совфеда Андрея Клишаса. Такое мнение он высказал из-за внесения депутатом и сенатором поправок в законодательство, запрещающее участвовать в выборах лицам, связанным с экстремистскими организациями.

«Мы видим, как сладкая парочка Клишас-Крашенинников раскрашивают сейчас, объясняя, что это [поправки в законодательство о выборах] ничего не нарушает. Именно эти люди являются экстремистами и разрушителями российского государства. Я бы вообще немножко бы их изолировал от законодательной деятельности», — заявил Венедиктов в прямом эфире на youtube-канале «Эхо Москвы».

По мнению Венедиктова, предложения о запрете людям, связанным с экстремистскими организациями, участвовать в выборах были разработаны в администрации президента РФ. Главред убеждает, что члены парламента только выполняют формальную функцию.

Ранее стало известно, что в Госдуме хотят ввести новые запреты для сторонников блогера Алексея Навального. Они не смогут избираться в России не только в Госдуму, но даже участвовать в выборах на местном уровне.