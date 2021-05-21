В Госдуме хотят ввести новые запреты для сторонников Навального

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Заседание городской думы. Курган, документы, бухгалтерия, бумаги к заседанию
Им запретят избираться на всех уровнях Фото:
новость из сюжета
Дело Алексея Навального

Лица, признанные участниками экстремистских и террористических организаций, не смогут избираться в России не только в Госдуму, но и даже на местном уровне. Поправки об этом внесли в закон глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству из Свердловской области Павел Крашенинников и глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Ограничение избирательного права лиц, признанных судом причастными к деятельности экстремистских и террористических организаций, коснется избрания на все выборные должности», — приводит ТАСС текст поправок. Сообщается также, что это коснется и тех, кто не состоит в таких организациях, но выражает им поддержку и одобрение, а также перечисляет им материальную помощь, пишет издание «Взгляд».

В средине мая Госдума приняла к рассмотрению законопроект, запрещающий участие в парламентских выборах организациям, причастным к экстремизму. Экстремистскими, в частности, признаны штабы блогера Алексея Навального и Фонд борьбы с коррупцией (также признан иноагентом в России).

В феврале этого года суд признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока, который он получил по делу «Ив Роше», и отменил условное наказание. Блогера приговорили к 3,5 года лишения свободы. Он должен был отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, однако не делал этого. Теперь блогер заявляет, что даже в местах лишения свободы можно стать счастливым.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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