Жительница Челябинска упала в канализационный люк (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Челябинска провалилась в канализационный люк и погибла. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, по данному факту проводится проверка.

«По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за надлежащее содержание и обслуживание системы водоотведения города», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. ЧП произошло 22 мая, на улице Болейко в Калининском районе.

Женщина отдыхала в компании на Заячьем острове реки Миасс. В какой-то момент она отлучилась и не вернулась. Когда ее стали искать, то обнаружили открытый коллектор. Ночью ее тело выловили возле насосной станции.

Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области