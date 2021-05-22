22 мая 2021
21 мая 2021
20 мая 2021

Жительница Челябинска утонула в канализации. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы Водного союза. Курган, открытый колодец, ремонтные работы, люк канализации
Жительница Челябинска упала в канализационный люк (архивное фото) Фото:

Жительница Челябинска провалилась в канализационный люк и погибла. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, по данному факту проводится проверка.

«По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за надлежащее содержание и обслуживание системы водоотведения города», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. ЧП произошло 22 мая, на улице Болейко в Калининском районе.

Женщина отдыхала в компании на Заячьем острове реки Миасс. В какой-то момент она отлучилась и не вернулась. Когда ее стали искать, то обнаружили открытый коллектор. Ночью ее тело выловили возле насосной станции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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