В Беларуси задержали основателя канала NEXTA

Основателя канала задержали в аэропорту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Основателя telegram-канала Nexta Романа Протасевича задержали в аэропорту Минска. Самолет, летевший из Афин в Вильньюс совершил экстренную посадку после сообщения о бомбе на борту.

«Основатель телеграм-канала Nexta Протасевич задержан в аэропорту Минска. Он находился в экстренно севшем самолете, направлявшемся в Вильнюс», сообщает telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Самолет компании Ryanair аварийно приземлился в Национальном аэропорту Минска. Рейс летел из Афин в Вильнюс, рассказал политолог Дмитрий Болкунец в своем telegram-канале. «Пилоты, якобы пролетая над Беларусью, подали сигнал бедствия. До Вильнюса оставалось лететь примерно 15 минут, но самолет сделал крюк и ушел на посадку в аэропорт Минск», — написал Болкунец.

Telegram-канал NEXTA стал массово популярным во время протестов после выборов президента Беларуси. NEXTA поддерживает оппозицию Беларуси и критикует президента страны Александра Лукашенко.

Ранее стало известно, что в октябре 2020 года главное протестное медиа Беларуси признали экстремистским. Такое решение вынес верховный суд Беларуси.