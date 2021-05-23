В Беларуси задержали основателя канала NEXTA

Основателя telegram-канала Nexta Романа Протасевича задержали в аэропорту Минска. Самолет, летевший из Афин в Вильньюс совершил экстренную посадку после сообщения о бомбе на борту.
«Основатель телеграм-канала Nexta Протасевич задержан в аэропорту Минска. Он находился в экстренно севшем самолете, направлявшемся в Вильнюс», сообщает telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Самолет компании Ryanair аварийно приземлился в Национальном аэропорту Минска. Рейс летел из Афин в Вильнюс, рассказал политолог Дмитрий Болкунец в своем telegram-канале. «Пилоты, якобы пролетая над Беларусью, подали сигнал бедствия. До Вильнюса оставалось лететь примерно 15 минут, но самолет сделал крюк и ушел на посадку в аэропорт Минск», — написал Болкунец.
Telegram-канал NEXTA стал массово популярным во время протестов после выборов президента Беларуси. NEXTA поддерживает оппозицию Беларуси и критикует президента страны Александра Лукашенко.
Ранее стало известно, что в октябре 2020 года главное протестное медиа Беларуси признали экстремистским. Такое решение вынес верховный суд Беларуси.
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