Политолог: как Лукашенко накажет задержанного основателя NEXTA

В Беларуси задержали Романа Протасевича Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Задержанному основателю telegram-канала NEXTA Роману Протасевичу грозит смертная казнь. Эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец отметил в разговоре с URA.RU, что президент Беларуси Александр Лукашенко может пойти на такое.

Ранее стало известно, что Протасевича задержали в аэропорту Минска. Самолет, на котором блогер летел из Афин в Вильнюс, экстренно посадили после информации о бомбе на борту.

«По белорусским законам Протасевичу грозит смертная казнь, его могут расстрелять. И Лукашенко на это может пойти. Лукашенко совершил неприличный поступок, который станет предметом обсуждения на саммите европейских стран», — заявил Болкунец. Он назвал экстренную посадку самолета «актом международного терроризма».

Политолог также считает, что необходимо закрыть небо Белоруссии для воздушных судов. «Посадка и минирование — это терроризм. И то, что они совершили посадку самолета, они угрожали жизни и здоровью граждан, потому что с самолетом в воздухе могло случиться все, что угодно», — сказал Болкунец.

Протасевича обвиняют по статьям: ч.3 ст. 130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности), ст. 293 (организация массовых беспорядков), ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок). «Ни по одно их этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания», — сообщает telegram-канал «TUT.BY новости».