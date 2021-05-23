В ЦИК рассказали об электронном формате выборов в Госдуму-2021

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Дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №3 и 9. Екатеринбург, выборы, кабинка для голосования, избирательный участок1277
Единый день голосования пройдет 19 сентября Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В Москве и в нескольких других регионах будет доступна электронная форма голосования на выборах в Госдуму. Об этом рассказал член ЦИК Антон Лопатин.

«В этот Единый день голосования мы планируем, что такая форма голосования пройдет в Москве точно, и еще Центральная избирательная комиссия определит порядка пяти-шести регионов, где нашим избирателям будет доступна такая форма голосования», — цитирует РИА «Новости» Лопатина. ЦИК выберет регионы на основе уровня IT-грамотности и возможности проведения информационно-разъяснительной деятельности. Выборы депутатов Госдумы пройдут в Единый день голосования 19 сентября.

Ранее стало известно, что в России могут ввести голосование через смартфоны. Специалисты разрабатывают специальное приложение для дистанционного электронного голосования, которое могут выпустить в сентябре. Об этом сообщает «Nation News».

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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