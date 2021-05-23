В ЦИК рассказали об электронном формате выборов в Госдуму-2021

Единый день голосования пройдет 19 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В Москве и в нескольких других регионах будет доступна электронная форма голосования на выборах в Госдуму. Об этом рассказал член ЦИК Антон Лопатин.

«В этот Единый день голосования мы планируем, что такая форма голосования пройдет в Москве точно, и еще Центральная избирательная комиссия определит порядка пяти-шести регионов, где нашим избирателям будет доступна такая форма голосования», — цитирует РИА «Новости» Лопатина. ЦИК выберет регионы на основе уровня IT-грамотности и возможности проведения информационно-разъяснительной деятельности. Выборы депутатов Госдумы пройдут в Единый день голосования 19 сентября.

Ранее стало известно, что в России могут ввести голосование через смартфоны. Специалисты разрабатывают специальное приложение для дистанционного электронного голосования, которое могут выпустить в сентябре. Об этом сообщает «Nation News».