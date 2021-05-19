Россияне смогут голосовать на выборах через приложение

Как показал эксперимент, россияне чаще всего голосуют через телефон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В России будет разработано специальное приложение для дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Оно может быть использовано уже на выборах депутатов Государственной думы 19 сентября 2021 года, сообщил начальник управления территориального развития и усовершенствования смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко на заседании Центризбиркома 19 мая.

«Мы стараемся в рамках московского законодательства придумывать новый функционал, новые „полезности“. Глядя на то, что люди голосуют со смартфонов, мы сейчас разрабатываем, и федеральные коллеги тоже, мобильное приложение. Это тоже некая дополнительная возможность, некое удобство, голосовать не через мобильный браузер», — рассказал Костырко.

По его словам, приложение проходит внутреннее тестирование. Костырко не исключает, что пользователи смогут начать применять его для голосования уже во время выборов депутатов Госдумы в 2021 году. «У нас есть понимание, что мы его успеваем сделать. Дальше будем коллегам из ЦИК предлагать попробовать его на следующих тестах или на боевом голосовании», — отметил Костырко.

Согласно данным Минцифры РФ и ПАО «Ростелеком», представленным на заседании ЦИК, 59,5% участников тренировки по ДЭГ 12—14 мая проголосовали с помощью смартфонов, работающих на Google Android, а 12,8% сделали выбор, используя iOS (iPhone). Персональными компьютерами воспользовались для голосования только около 27% пользователей. При этом, как отметили эксперты, портативными гаджетами чаще всего пользовались во время движения в транспорте.