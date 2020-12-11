11 декабря 2020

В Екатеринбурге задержали мужчину, избившего врача

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Приёмный покой в красной зоне городской больницы. Курган, защитный костюм, медики, фельдшер на вызове, скорая помощь, фельдшер, зона карантина, красная зона, городская больница 2
Мужчина избил врача, прибывшего на вызов к ребенку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге за нападение на врача задержали 46-летнего мужчину. Он избил прибывшего на вызов к ребенку фельдшера неотложной помощи.

«Гражданин доставлен в дежурную часть территориального ОВД. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 (мелкое хулиганство)», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Полковник Горелых рассказал, что о самом инциденте стало известно после обращения в дежурную часть заведующего отделением неотложной помощи одной из поликлиник города. По словам врача, его сотрудника, приехавшего на вызов к ребенку по адресу переулок Трамвайный, 3 избил пьяный мужчина.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали мужчину и доставили его в дежурную часть территориального ОВД. «Сегодня представителями МВД будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 115 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью). Эта статья предусматривает наказание от 4 месяцев ареста до 2 лет лишения свободы. Ранее задержанный уже был судим за подобное преступление», — отметил Горелых.

Задержанный за избиение врача
руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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