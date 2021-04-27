27 апреля 2021

Избившему врача скорой жителю Екатеринбурга грозит 5 лет колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, скорая помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, неотложная медпомощь
Житель Екатеринбурга избил женщину-врача Фото:

Житель Екатеринбурга, который в декабре 2020 года избил врача скорой помощи, может грозит заключение сроком до 5 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«12 декабря 2020 года потерпевшая прибыла в составе бригады скорой медицинской помощи в один из многоквартирных домов

Екатеринбурга и ошибочно постучала в квартиру обвиняемого, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, тем самым разбудила его», — сообщили в ведомстве. Обвиняемый нанес потерпевшей несколько ударов, в результате она получила перелом нижней стенки правой орбиты глаза со смещением, ушиб головного мозга и гематомы лица.

Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы пунктам «б», «д» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением последним служебной деятельности, из хулиганских побуждений). Дело передано в суд.

Ранее URA.RU сообщало об инциденте. Тогда сообщалось, что в отношении дебошира составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 (мелкое хулиганство)».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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