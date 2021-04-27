Избившему врача скорой жителю Екатеринбурга грозит 5 лет колонии

Житель Екатеринбурга избил женщину-врача Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Екатеринбурга, который в декабре 2020 года избил врача скорой помощи, может грозит заключение сроком до 5 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«12 декабря 2020 года потерпевшая прибыла в составе бригады скорой медицинской помощи в один из многоквартирных домов

Екатеринбурга и ошибочно постучала в квартиру обвиняемого, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, тем самым разбудила его», — сообщили в ведомстве. Обвиняемый нанес потерпевшей несколько ударов, в результате она получила перелом нижней стенки правой орбиты глаза со смещением, ушиб головного мозга и гематомы лица.

Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы пунктам «б», «д» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением последним служебной деятельности, из хулиганских побуждений). Дело передано в суд.

Ранее URA.RU сообщало об инциденте. Тогда сообщалось, что в отношении дебошира составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 (мелкое хулиганство)».