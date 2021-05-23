На свердловских выборах единоросс уступил конкуренту 24 голоса

Довыборы в Североуральске стали для свердловских единороссов репетицией перед кампанией в Госдуму и заксобрание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В Североуральске (Свердловская область) подвели итоги довыборов в местную думу. Там выбирали двух депутатов по пятимандатному округу №2. По данным с сайта избирательной комиссии, мандаты получили единоросс и шахтер АО «СУБР» Иван Бондаренко и самовыдвиженка, индивидуальный предприниматель Ольга Коптяева, которая всего на 24 голоса обогнала еще одну представительницу ЕР.

Бондаренко набрал 668 голосов, Коптяева — 524. Немного отстала от Коптяевой и не получила мандат представительница «Единой России», директор газеты «Наше слово» Анна Панкевич, за которую проголосовали 500 избирателей. Представители ЛДПР — администратор кафе Виктория Макаева и су-шеф той же точки общепита Владислав Матвеев — не составили конкуренции фаворитам гонки. Первая набрала 164 голоса, второй — 132 голоса. Всего на довыборах проголосовало чуть менее двух тысяч избирателей из 8,5 тысяч.

Текущие выборы стали последней кампанией в Свердловской области перед выборами в Госдуму и заксобрание Свердловской области. Ранее политологи отмечали, что для «Единой России» избрание депутатов на местах является «разведкой боем» с целью выявить слабые места в работе с избирателями и усилить позиции. Получить комментарий регионального отделения ЕР на момент публикации не удалось.