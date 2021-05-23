СМИ: перед выборами в Госдуму по всей России запретят митинги

Митинги хотят отменить для пресечения уличной агитации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В преддверии выборов в Госдуму в большинстве регионов ужесточаются ограничения на массовые мероприятия под предлогом пандемии коронавируса. Прикрываясь третьей волной COVID, власть хочет пресечь возможные общественные акции во время думской кампании. Об этом СМИ сообщают источники в политических кругах.

«За месяц до старта кампании в Госдуму в большинстве регионов сохраняются ограничения на массовые мероприятия. Оппозиция не сомневается, что запреты будут использоваться для пресечения уличной агитации», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на источники в политических кругах.

Так, в ряде регионов, в том числе, в Бурятии и Ленинградской области, в последние недели ввели дополнительные ограничения на массовые мероприятии. В ряде субъектов РФ до сих пор действует полный запрет на проведение собраний. В ближайшее время послаблений не предвидится — по словам источника издания в администрации Саратовской области, власти не хотят добавлять возможностей оппозиции. Однако ряд политиков отмечает, что у противников власти остаются другие методы борьбы, в особенности интернет. «Мы живем в век диджитализации. Кампания в СМИ и соцсетях более эффективна», — отметил глава избиркома Ульяновска Вадим Андреев.

Одновременно с этим некоторые оппозиционеры призывают не забывать и о рисках, которые все еще несет в себе пандемия. «Мы и так уже потеряли тысячи жизней. Региональным властям на руку запрещать, но политика „перешла на удаленку“, нам это не помешает», — сказал глава предвыборного штаба СР Валерий Гартунг.

Запрет на массовые мероприятия действует в Приморском и Камчатском краях, Крыму, Ростовской и Пензенской областях. Сообщалось, что в России могут ввести голосование через смартфоны. Специалисты создают приложение для электронного голосования. Оно может быть использовано на выборах депутатов Госдумы 19 сентября. Об этом сообщает агентство Nation News.