21 мая 2021
20 мая 2021

ГИБДД Кургана раскрыла подробности аварии с автобусом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки
В Кургане легковушка въехала в автобус на остановке Фото:

В Кургане в ДТП, где на остановке 7 микрорайон 21 мая легковушка въехала в автобус, пострадали два пассажира. Женщину увезли на скорой с переломами, 17-летней девушке назначено амбулаторное лечение. Об этом URA.RU рассказали в отделении пропаганды городской ГИБДД.

«Телесные повреждения получили: пешеход 1976 года рождения (пассажир автобуса), госпитализирована в отделение травматологии БМСП Кургана; пассажир ПАЗ — несовершеннолетняя 2004 года рождения, получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В автобус, который стоял на остановке врезался автомобиль Mercedes-Benz E 200. Водитель 1984 года рождения уходил от столкновения с KIA Rio (управлял водитель 1993 года рождения). KIA двигалась по проспекту Голикова, со стороны улицы Мальцева, в сторону улицы Родькина. Затем водитель KIA совершил левый поворот на проспект Первомайский, чем и создал помеху. Водитель Mercedes-Benz, уходя от столкновения с KIA изменил скорость и направление движения. В итоге он въехал в автобус.

Авария с автобусом произошла 21 мая
Водитель Mercedes-Benz, уходя от столкновения с KIA, въехал в автобус

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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