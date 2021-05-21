21 мая 2021
20 мая 2021
19 мая 2021

Оппозиционного депутата из ЯНАО задержала полиция

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Курган, полиция, задержание, задержание актививстов
Телефон муниципального депутата не в зоны действия сети Фото:

В Великом Новгороде на земском съезде муниципальных депутатов был задержан оппозиционер из Ноябрьска Александр Бондарчук. По данным СМИ, мероприятие проходило в гостинице Amaks.

«Задержания в гостинице тем временем продолжаются: схвачен депутат из ЯНАО (Ноябрьск) Александр Бондарчук», — говорится в сообщении telegram-канала «Сота». Членов съезда начали забирать в полицию за нарушения эпидемиологических мер.

Максимально допустимое количество участников массовых мероприятий в Великом Новгороде составляет 30 человек. Силовики насчитали 31, в то время, как сами депутаты всего 25. Получить оперативный комментарий от Бондарчука не удалось, его телефон оказался не в сети. Также он не ответил на сообщение в социальной сети «ВКонтакте». В пресс-службе УМВД России по Новгородской области также никто не взял трубку.

Ранее URA.RU сообщало, что после митинга в тундре к оленеводу-оппозиционеру Ейко Сэроттэто пришла полиция с обыском. Жалоба в правоохранительные органы была написана главой ямальского общественного движения КМНС «Ямал» Валерием Худи за то, что политик не согласовал протест с властями.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...