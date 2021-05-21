Оппозиционного депутата из ЯНАО задержала полиция

Телефон муниципального депутата не в зоны действия сети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Великом Новгороде на земском съезде муниципальных депутатов был задержан оппозиционер из Ноябрьска Александр Бондарчук. По данным СМИ, мероприятие проходило в гостинице Amaks.

«Задержания в гостинице тем временем продолжаются: схвачен депутат из ЯНАО (Ноябрьск) Александр Бондарчук», — говорится в сообщении telegram-канала «Сота». Членов съезда начали забирать в полицию за нарушения эпидемиологических мер.

Максимально допустимое количество участников массовых мероприятий в Великом Новгороде составляет 30 человек. Силовики насчитали 31, в то время, как сами депутаты всего 25. Получить оперативный комментарий от Бондарчука не удалось, его телефон оказался не в сети. Также он не ответил на сообщение в социальной сети «ВКонтакте». В пресс-службе УМВД России по Новгородской области также никто не взял трубку.

Ранее URA.RU сообщало, что после митинга в тундре к оленеводу-оппозиционеру Ейко Сэроттэто пришла полиция с обыском. Жалоба в правоохранительные органы была написана главой ямальского общественного движения КМНС «Ямал» Валерием Худи за то, что политик не согласовал протест с властями.